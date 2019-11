Homem leva leão para protesto no Iraque para enfrentar cães da polícia

Um iraquiano levou na semana passada para os protestos contra o Governo um leão preso por uma corrente e enrolado numa bandeira do país. Alega que se queria proteger da polícia, que levou cães para os confrontos.

O momento insólito foi filmado e divulgado no Twitter. No vídeo pode ver-se o homem a transportar o leão, que a certa altura terá investido sobre um grupo de pessoas. Não há registo de feridos.

Recorde-se que as manifestações das forças antigovernamentais têm sido marcadas por forte repressão das forças governamentais.

Mais de 320 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas desde o início dos distúrbios, a 1 de outubro, quando dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, indignados com o que apelidam de corrupção generalizada, com a falta de oportunidades de emprego e com os serviços básicos pobres, apesar da riqueza em petróleo do país.