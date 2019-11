Mais de 40 mortos em confrontos na fronteira entre o Mali e o Níger

Mais de 40 pessoas, incluindo soldados, morreram na segunda-feira em confrontos que envolveram os exércitos do Mali e do Níger contra um grupo de alegados extremistas na fronteira entre os dois países.

As forças armadas do Mali (FAMA), que na segunda-feira relataram o incidente e reconheceram apenas sete mortos entre as suas fileiras, disseram hoje num comunicado que nos confrontos perderam 24 soldados e outros 29 ficaram feridos.

Não há informações sobre baixas entre os militares do Níger.

Quanto aos supostos 'jihadistas', cuja filiação é desconhecida, pelos menos 17 morreram em combate e mais 100 foram presos e conduzidos pelos militares do Níger à cidade de Tiloa.

Os exércitos do Níger e do Mali, como o de Burkina Faso, colaboram cada vez mais ativamente na luta contra os 'jihadistas' e outros grupos armados que tradicionalmente se aproveitam da "porosidade" das fronteiras para atacar num país e procurar refúgio noutro.

A FAMA e as Forças de Defesa e Segurança do Níger montaram na segunda-feira uma operação conjunta transfronteiriça chamada "Tongo Tongo", que patrulhava a vila de Tabankort, no território do Mali, quando foram surpreendidos por fogo hostil.

A colaboração também se estende à força francesa Barkhane, implantada desde 2014 nestes países do Sahel e composto por cerca de 4.500 soldados franceses que se deslocam livremente de um Estado para outro em busca de suspeitos de terrorismo.

Lusa