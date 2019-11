Rússia repatriou do Iraque 32 crianças filhas de membros do Daesh

Moscovo anunciou hoje o repatriamento para a Rússia de 32 crianças, filhos de membros do grupo radical Daesh (autoproclamado Estado Islâmico) capturados no Iraque.

A estação de televisão pública russa transmitiu hoje as imagens das crianças a chegar ao aeroporto Zhukovsky nos arredores de Moscovo.

De acordo com a notícia, as crianças têm entre um e nove anos de idade e foram recebidas pelos familiares russos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que as crianças estavam em centros de acolhimento ou prisões no Iraque acompanhados pelas mães, não se sabendo o que aconteceu com estas mulheres.

Trata-se do quarto grupo de crianças de origem russa retiradas do Iraque, totalizando até ao momento 122 crianças repatriadas.

Segundo o presidente russo, Vladimir Putin, cerca de quatro mil russos e mais de cinco mil cidadãos de antigas repúblicas soviéticas juntaram-se aos radicais do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, nos últimos anos.

Lusa