Detido empresário suspeito de envolvimento da morte de jornalista que investigava casos de corrupção em Malta

Foi detido depois de a polícia ter intercetado o seu iate quando se preparava para deixar o porto de Portomaso, ao norte de Valletta, esta quarta-feira.

Handout .

A detenção que acontece horas dia depois do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, ter oferecido perdão em troca de provas sobre assassínio de Daphne Caruana Galizia.

Handout .

Daphne Caruana Galizia, de 53 anos, conhecida em Malta por expor casos de corrupção na elite política e empresarial do país, foi morta a 16 de outubro de 2017 com um engenho explosivo colocado no seu automóvel em Bidnija, onde vivia.

Darrin Zammit Lupi

A jornalista investigava na altura políticos malteses, incluindo o primeiro-ministro e a mulher, no âmbito dos "Panama Papers", bem como empresários e celebridades que utilizavam paraísos fiscais para lavagem de dinheiro e transações ilegais.

Em 2017, três pessoas foram detidas por suspeita de executarem o homicídio, mas o mandante do crime não foi identificado.