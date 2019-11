Evo Morales quer comissão internacional para analisar eleições na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, quer criar uma comissão internacional para examinar as eleições de 20 de outubro. Exilado no México desde o início do mês, Morales apelou à comunidade internacional e ao Papa Francisco.

Em causa está a contagem dos votos nas eleições que, de acordo com a Organização dos Estados Americanos, foi irregular e, por isso, foram anuladas.

Entretanto, a atual líder interina da Bolívia já anunciou que irá convocar nova ida às urnas que será observada pelos organismos internacionais e pela Igreja Católica.