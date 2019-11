China convida negociadores comerciais dos EUA para nova ronda de conversações

De acordo com o Wall Street Journal, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He convidou o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para uma reunião em Pequim. O objetivo é conseguir, pelo menos, um acordo entre as duas maiores economias mundiais no sentido de ultrapassar o diferendo comercial que tem levado à aplicação de elevadas tarifas retaliatórias por ambas as partes.

Os representantes chineses esperam que esta ronda de negociações aconteça antes da próxima quinta-feira, feriado de Ação de Graças nos EUA. Os responsáveis norte-americanos já responderam, mas não se comprometeram com uma data.