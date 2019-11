Gato desaparecido há cinco anos encontrado a 1.900 quilómetros de casa

Um norte-americano do estado do Oregon reencontrou o gato que estava desaparecido há cinco anos. “Sasha” foi encontrado em Santa Fé, no estado do Novo México, a 1.900 quilómetros da sua casa em Portland, nos Estados Unidos.

A identidade do animal foi descoberta por uma associação da cidade mexicana depois da leitura do microship. Um porta-voz do abrigo de animais explicou a importância de colocar este implante nos animais.

“Um simples microship, que é do tamanho de um grão de arroz e é implantado debaixo da pele, ajudou-nos a encontrar o dono deste gato perdido. É permanente, com uma identificação única que não pode cair, ser alterada ou removida”, explicou Murad Kirdar à BBC.

SANTA FE ANIMAL SHELTER

O reencontro com o dono aconteceu esta semana, depois do felino ser transportado de avião de volta para casa.