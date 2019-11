Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num hotel à beira mar na cidade de Eastbourne, no Reino Unido. Vários bombeiros estiveram empenhados no combate ao incêndio, enquanto as chamas destruiam o hotel Claremont.

O fogo, que teve origem na cave e rapidamente se alastrou pelo edifício, forçou a evacuação do hotel. Há registo de pelo menos seis feridos leves, um dos quais foi levado para o hospital com dificuldades respiratórias.