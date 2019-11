Os protestos violentos no Chile em análise

Origem dos protestos

A crise social sem precedentes que abala o Chile há um mês provocou dezenas de mortos, cinco deles como resultado da intervenção da polícia, e mais de 2.000 feridos, segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH).

As manifestações no Chile surgiram inicialmente em protesto contra um aumento do preço dos bilhetes de metro em Santiago, decisão que seria suspensa e posteriormente anulada pelo Governo liderado pelo Presidente chileno. Mas, apesar do recuo das autoridades, as manifestações e os confrontos prosseguiram devido à degradação das condições sociais e às desigualdades no país.