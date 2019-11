Votação da Comissão von der Leyen domina sessão plenária do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) reúne-se a partir de segunda-feira numa sessão plenária marcada pela votação, na quarta-feira, da "Comissão von der Leyen", que deverá entrar em funções em 1 de dezembro.

O PE vota na quarta-feira a Comissão Europeia liderada pela alemã Ursula von der Leyen, logo depois de esta apresentar o seu colégio de comissários e o respetivo programa, que debaterá com os eurodeputados.

À margem da sessão plenária, o primeiro-ministro português, António Costa, reúne -se na terça-feira com o presidente do PE, David Sassoli.

A agenda dos trabalhos dos eurodeputados inclui ainda a votação do orçamento da União Europeia para 2020, na quarta-feira, depois de um acordo entre as instituições ter fixado um montante de 168,688 mil milhões de euros em dotações de autorização (fundos que podem ser acordados no âmbito de um contrato durante um determinado ano) e de 153,6 mil milhões de euros em dotações de pagamento (fundos que serão efetivamente pagos).

Os parlamentares europeus vão ainda debater na segunda-feira e votar na quinta-feira uma resolução sobre a emergência climática e ambiental e outra sobre a próxima Conferência da ONU sobre o Clima, de 2 a 13 de dezembro, em Madrid.

A Comissão Europeia definida por Ursula Von der Leyen

O PE apela aos responsáveis europeus para apresentarem sem demora a estratégia de longo prazo da UE para alcançar emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa o mais tardar até 2050 e a aumentarem o nível de ambição para 2030.

O Pacto Ecológico Europeu, a ser apresentado pela nova Comissão, deve incluir o objetivo de redução de 55% das emissões até 2030, defendem os eurodeputados, insistindo também na necessidade de um financiamento adequado para o novo Fundo para uma Transição Justa.

Na terça-feira, o vencedor da edição de 2018 do Prémio Sakharov, o cineasta ucraniano Oleg Sentsov, vai receber o galardão, depois de ter sido libertado em setembro da prisão russa onde estava detido.

Lusa