Alemanha pede acesso sem restrições da ONU a campos de detenção na China

A Alemanha pediu esta segunda-feira um acesso sem restrições da ONU aos campos de detenção em Xinjiang, na China, após a divulgação pública de documentos internos chineses que apontam para um extenso programa de reeducação forçada de minorias.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Maria Adebahr, afirmou que Berlim está "a acompanhar com grande preocupação" as recentes notícias relacionadas com estes campos em Xinjiang, no noroeste da China, onde cerca de um milhão de pessoas estarão detidas.

A posição de Berlim sobre este assunto foi reforçada pelo porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, que afirmou que a Alemanha junta-se a outros países que pedem e defendem o acesso de equipas da área dos Direitos Humanos da ONU a estes campos para que seja possível uma avaliação independente sobre a situação.

"Devemos estar concentrados na verificação destas informações", disse Seibert, em declarações aos jornalistas na capital alemã.

Documentos internos do Governo chinês e do Partido Comunista chinês (partido único) divulgados este fim de semana por um consórcio de jornalistas de investigação revelaram os esforços de Pequim para concentrar minorias étnicas chinesas de origem muçulmana em campos de doutrinação e reeducação no extremo noroeste da China.

Os documentos revelaram pormenores sobre o funcionamento interno destes campos, onde cerca de um milhão de membros das minorias étnicas uigur e cazaque são mantidos após detenções extrajudiciais e sob medidas de alta segurança. Predominantemente muçulmanos, os uigures e os cazaques são etnicamente distintos do grupo étnico maioritário do país, os chineses han, e constituem já a maioria da população em Xinjiang, uma vasta região chinesa que faz fronteira com o Afeganistão e o Paquistão.

Em reação à investigação jornalística, a Embaixada chinesa no Reino Unido afirmou que os documentos divulgados sobre este alegado plano de "genocídio cultural" de minorias muçulmanas na China eram uma "fabricação", classificando-os como "notícias falsas".

Lusa