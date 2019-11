Australiana que deixou as filhas no carro acusada de homicídio

Duas crianças australianas, com um e dois anos, morreram no sábado depois de terem sido deixadas várias horas dentro de um carro à porta de casa, no subúrbio de Waterford West, em Queensland. A mãe está a ser acusada dos seus homicídios.

Segundo a BBC, as duas meninas apresentavam indícios de terem sido expostas a calor extremo, num dia em que os termómetros atingiram os 31 graus Celsius.

A mãe, Kerri-Ann Conley, de 27 anos, é a primeira pessoa a ser acusada de homicídio sob as novas leis aprovadas em maio no estado de Queensland, que expandem a definição de assassinato para incluir “indiferença imprudente à vida humana”.

A mulher é ainda acusada de posse de drogas.

A ABC revelou, entretanto, que as duas crianças estavam sinalizadas pelo Departamento de Segurança Infantil.