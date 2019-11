Harry Morton encontrado morto aos 38 anos

O fundador da cadeia de restaurantes Pink Taco, Harry Morton, foi encontrado morto no sábado passado na sua casa, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Tinha 38 anos.

O corpo terá sido encontrado pelo irmão mais novo de Harry e, de acordo com as autoridades, as causas só serão conhecidas após os resultados da autópsia.

"Estamos muito triste com a morte de Harry Morton, o fundador e antigo dono do Pink Taco", disse um porta-voz da cadeia de restaurantes mexicanos, através de um comunicado citado pela People.

"Harry era um visionário e foram inúmeras as suas contribuições, tanto profissionalmente para a nossa marca como pessoalmente para aqueles com quem trabalhou. Enviamos as nossas condolências para a sua família e amigos, durante este tempo difícil."

Para além de ter fundado o Pink Taco, Morton foi também dono da discoteca Viper Room, em West Hollywood, e investidor da Beacher's Madhouse, um teatro em Las Vegas.

Os restaurantes Pink Taco estão localizados por todos os Estados Unidos, desde Los Angeles, Chicago, Boston ou Las Vegas.

Harry era filho de Peter Morton, um dos fundadores dos Hard Rock Cafe e Hotéis, e neto de Arnie Morton, fundador dos restaurantes The Steakhouse.

A atriz Lindsay Lohan, com quem namorou, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais "melhores amigos, melhor vida", juntamente com uma imagem dos dois.