Um navio com cerca de 14 mil ovelhas naufragou no Mar Negro, ao largo da Roménia. A tripulação de 21 pessoas foi resgatadas e as equipas de salvamento tentaram salvar o máximo de animais possíveis. Algumas dezenas já estão em segurança.

O navio tinha como destino a Arábia Saudita.

As causas do acidente são desconhecidas.