Papa confessa ao imperador Nahurito que os pais choraram por Hiroshima

O papa Francisco contou esta segunda-feira ao novo imperador do Japão Nahurito durante um encontro no palácio imperial que os seus pais choraram quando caiu a bomba nuclear em Hiroshima em 1945, segundo fontes oficiais.

De acordo com fontes da Casa Real, o papa contou que tinha 9 anos na altura e lembra-se de ter visto os pais a chorar quando ouviram notícias sobre as bombas atómicas.

As mesmas fontes informaram que o imperador, que não esteve acompanhado pela imperatriz Masako, agradeceu ao papa pela reunião que teve de manhã com as vítimas do sismo de Fukoshima, que causou um enorme tsunami.

Papa reunido com sobreviventes de Fukushima

O papa e o imperador discutiram também o meio ambiente e a importância da água, tendo Francisco explicado que a crise ambiental é muito difícil de resolver porque está ligada à economia e acrescentou que é por isso que se diz que a água causará o próximo conflito.

POOL ANSA / CIRO FUSCO

O papa deu a Naruhito um mosaico feito pela fábrica do Vaticano que reproduz uma vista do Arco de Tito, em Roma, pelo pintor Filippo Anivitti. O papa e Naruhito tiveram uma reunião no Vaticano em 2016, quando este ainda não era imperador.

O papa iniciou no sábado uma visita ao Japão, segunda etapa da sua deslocação à Ásia, para divulgar uma mensagem sobre o desarmamento nuclear.

Francisco é o chefe da igreja católica que mais condenou o uso de armas nucleares e falou sobre o tema no domingo em Nagasaki e Hiroshima, cidades destruídas pelas bombas atómicas lançadas pelos Estados Unidos em 1945.

As bombas atómicas lançadas em Hiroshima (06 de agosto) e em Nagasaki (09 de agosto) mataram mais de 220 mil pessoas, e provocaram a capitulação do Japão e o fim da segunda Guerra Mundial, em 15 de agosto de 1945.

Lusa