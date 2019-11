Pelo menos cinco mortos devido ao mau tempo em França e Itália

Pelo menos cinco pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram o litoral sul de França e a costa italiana no fim de semana, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais.

Algumas estradas permanecem fechadas hoje na Riviera Francesa (Côte d'Azur), no sul de França, e os rios ainda estão a subir em Itália, após as inundações que ocorreram no fim de semana.

O Governo da região francesa de Var disse que quatro pessoas morreram, incluindo um casal de 70 anos, cujo carro ficou submerso pelas águas, na cidade de Grasse. Uma outra pessoa morreu depois de um barco de resgate francês ter afundado no Mediterrâneo e uma vítima foi encontrada morta dentro de um carro.

No norte da Itália, uma mulher foi encontrada morta depois de as águas do rio Bomida arrastarem o seu carro. As equipas de resgate também estão a procurar possíveis vítimas depois de um deslizamento de terra ter causado o colapso de um trecho de uma estrada perto da cidade italiana de Savona, na região da Ligúria.

Com Lusa