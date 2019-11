Vocalista dos One Direction fotografado com casaco do Benfica

Um dos vocalistas dos One Direction, Louis Tomlinson, foi fotografado com um casaco de fato de treino do Benfica junto aos estúdios do programa britânico X Factor.

Nas redes sociais, os fãs portugueses não tardaram a reagir.

"Louis com um casaco do Benfica, videoclipe em Portugal, é um sinal?", escreveu uma fã. "Louis Tomlinson a usar um casaco do Benfica? A minha vida está completa”, disse outra. Apesar do entusiasmo, houve quem ficasse desiludido com a escolha. "Até podia ser do Sporting, mas do Benfica...", "Um casaco do FC Porto ficava-te melhor".