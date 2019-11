Avião aterra de emergência na Rússia depois de piloto sofrer ataque cardíaco

Um avião de passageiros foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência, na Rússia, depois de um dos pilotos sofrer um ataque cardíaco, que acabou por matá-lo, mais tarde.

O voo da Aeroflot partiu de Moscovo no domingo e tinha como destino a cidade costeira russa de Anapa. No entanto, segundo a CNN, o avião teve de fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Platov, em Rostov-on-Don, depois do copiloto se começar a sentir mal.

Assim que o avião aterrou, o piloto recebeu assistência médica no aeroporto, mas acabou por morrer a caminho do hospital. Nenhum dos passageiros ou elementos da equipa de bordo ficou ferido durante a aterragem de emergência.

"Todos nós na Aeroflot estamos profundamente entristecidos com a morte do nosso colega, e enviamos as nossas condolências à sua família e amigos", escreveu a companhia aérea estatal russa, através de um comunicado citado pela emissora norte-americana.