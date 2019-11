Equipas de resgate na Albânia procuram sobreviventes nos escombros

Há centenas de feridos e pelo menos 21 mortos no sismo de magnitude 6,4 que atingiu a Albânia esta madrugada. O abalo teve o epicentro no mar e foi sentido nos países vizinhos e do outro lado do Adriático, na Apúlia, em Itália.

UE oferece ajuda à Albânia na sequência do sismo desta madrugada

Em comunicado, a UE disse-se "pronta para ajudar a Albânia", tendo já mobilizadas "três equipas de busca e salvamento" que irá enviar para ajudar as autoridades albanesas.

O comunicado indica ainda que a Itália, a Grécia e a Roménia já enviaram equipas de busca e salvamento.

Dia de luto

O Governo de Tirana declarou quarta-feira um dia de luto nacional, referiu que as bandeiras serão colocadas a meia haste em memórias das vítimas e decretou o encerramento das escolas.

O vizinho Kosovo, com maioria de população albanesa, também decretou um dia de luto para quarta-feira.

Os dois dias seguintes, 28 e 29 de novembro, são feriados nacionais.

A federação albanesa de futebol também cancelou todos os jogos previstos para esta semana.