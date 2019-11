Polícia dos EUA investiga anúncio na internet com bebé à venda por 450 euros

As autoridades norte-americanas estão a investigar uma publicação na plataforma Craigslist, que propunha a venda de um recém-nascido por 500 dólares (cerca de 450 euros).

"Vendo um recém-nascido por 500 dólares. O bebé tem duas semanas. Dorme e não faz barulho à noite", diz no anúncio disponibilizado na plataforma.

"Entrego com comida e roupa. Também posso dar a irmã mais velha do bebé, com 4 anos, de graça."