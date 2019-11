Três homens condenados por engano libertados após 36 anos de prisão

Três homens condenados por homicídio, por engano, no estado norte-americano de Maryland foram libertados após passarem 36 anos na prisão.

Alfred Chestnut, Andrew Stewart e Ransom Watkins foram condenados, em 1984, pelo assassinato de DeWitt Duckett, um jovem de 14 anos morto com um tiro no pescoço a caminho da escola, na cidade de Baltimore, no ano anterior.

A investigação ao caso foi reaberta este ano, depois de Alfred Chestnut enviar uma carta com novas provas para o Conviction Integrity Unit de Baltimore, um departamento do Ministério Público norte-americano que trabalha para identificar falsas condenações.

Na segunda-feira, o juiz ordenou a libertação dos três homens depois de rever o caso.

“Estes três homens foram condenados, em crianças, devido a má conduta da polícia e do Ministério Público. Os detetives colocaram um alvo nestes três homens, jovens negros de 16 anos, e manipularam outras testemunhas para construir o caso”, afirmou a procuradora de Baltimore Marilyn Mosby citada pela BBC.

Os procuradores revelaram ainda que durante a investigação inicial, a polícia ignorou e omitiu testemunhos que identificavam outra pessoa como o homicida. Este suspeito morreu em 2002.

“Isto não é uma vitória, é uma tragédia. Precisamos de assumir a nossa responsabilidade”, disse a procuradora Marilyn Mosby.

Entretanto, numa conferência de imprensa, Ransom Watkins afirmou que “isto nunca deveria ter acontecido” e que “a luta não acabou”.