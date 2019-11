Vídeo no TikTok sobre campos de detenção na China torna-se viral

Uma adolescente norte-americana publicou um vídeo que se tornou viral na rede social chinesa TikTok, sobre os alegados campos de concentração de minorias muçulmanas na China.

O que inicialmente parece ser um vídeo sobre maquilhagem rapidamente se transforma num apelo para que os seus seguidores se informem sobre uma rede de campos de detenção de alta segurança na China, e que a jovem descreve como “mais um Holocausto”.

Na aplicação TikTok o vídeo contava com mais de um milhão de visualizações e cerca de 500 mil gostos. Uma cópia entretanto difundida no Twitter conta já com mais de cinco milhões de visualizações e 98 mil partilhas.

Segundo a BBC, um utilizador do Twitter alega que a conta de Feroza Aziz no TikTok foi bloqueada, mas a rede social chinesa já veio negar a acusação, explicando que não modera conteúdo com base em “sensibilidades políticas”. Ainda assim, a versão utilizada na China, conhecida por Douyin, censura criticismo ao Partido Comunista chinês.

A informação sobre os campos de concentração foi revelada na segunda-feira por um consórcio de jornalistas de investigação, com a divulgação de documentos internos do Partido Comunista Chinês, que revelam os esforços para assimilar minorias étnicas chinesas de origem muçulmana em campos de no extremo noroeste do país.