Governo português "lamenta profundamente" morte de militares franceses no Mali

O Governo português anunciou hoje que "lamenta profundamente" a morte de treze militares franceses no Mali, na sequência de uma colisão, na segunda-feira, entre dois helicópteros das forças militares da França no país.



"O Governo português lamenta profundamente a morte de treze militares franceses, no decurso de uma operação de combate contra elementos jihadistas levada a cabo no dia 25 de novembro, na região de Liptako, no norte do Mali", lê-se na nota hoje divulgada.



"O Governo português expressa as suas mais profundas condolências às famílias dos soldados e reitera a sua total solidariedade para com a França, sublinhando a importância do seu contributo no combate ao terrorismo na região do Sahel", acrescenta-se na nota, que serviu ainda para Portugal reafirmar "o seu compromisso com a estabilização do Mali e da região, designadamente no quadro multilateral e em estreita coordenação com os parceiros internacionais".



Entre os mortos estão seis oficiais, seis suboficiais e um cabo que integravam a Operação Barkhane.



O Presidente da França, Emmanuel Macron, apresentou as suas condolências às famílias e expressou o seu apoio aos companheiros de armas.



O chefe de Estado também elogiou a coragem dos militares franceses estacionados no Sahel e a sua determinação em cumprir a sua missão contra o 'jihadismo'.



O grupo de militares, de acordo com o canal BFM TV, pertencia à operação de Barkhane (que mobiliza 4.500 soldados), criada em agosto de 2014 como sucessora da missão Serval, que Paris lançou em 2013 para combater grupos extremistas que dominavam o norte e o centro do Mali.



Este acidente eleva para 38 o número de soldados franceses mortos no Mali desde o início da intervenção francesa neste país do Sahel em 2013.



A anterior morte foi do militar Ronan Pointeau, de 24 anos, depois da ativação de um dispositivo explosivo no início de novembro.



Na terça-feira, o Presidente da República de Portugal já tinha apresentado a suas condolências ao homólogo francês pela morte de 13 militares numa operação contra grupos 'jihadistas' no Mali.



Numa nota publicada no portal da Presidência portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, também na qualidade de comandante supremo das Forças Armadas de Portugal, "apresentou condolências, em nome de todos os portugueses, ao Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, expressando a sua solidariedade para com os familiares e amigos destes militares do Exército Francês".

Lusa