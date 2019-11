Mulher sobrevive a acidente com camião desgovernado que lhe esmagou o carro

Uma mulher de 26 anos sofreu ferimentos graves esta quarta-feira depois de um camião esmagar o seu carro na cidade sul-africana de Porto Elizabeth.

De acordo com uma porta-voz da polícia, o motorista do camião terá estacionado o veículo para ir buscar os filhos à escola, mas quando regressou apercebeu-se que o camião já não estava no local onde o tinha deixado.

“Acabou por reparar que o camião tinha deslizado para a frente e colidido com um Opel Adam” explicou a capitã Sandra Janse van Rensburg ao jornal Herald.

A mulher de 26 anos era a única ocupante do veículo ligeiro e foi transportada para o hospital depois de uma operação de desencarceramento que terá durado cerca de 40 minutos.

De acordo com a BBC, o condutor do camião está a ser investigado por “condução imprudente e negligente”.