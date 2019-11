Povo do Irão derrotou "perigosa conspiração", diz ayatollah Ali Khamenei

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje que o seu país derrotou "uma perigosa conspiração" após as manifestações de meados de novembro desencadeadas pelo aumento do preço da gasolina.



"O povo derrotou uma grande e muito perigosa conspiração. Foi gasto muito dinheiro para destruir, praticar violência e matar pessoas", disse Khamenei numa reunião de Bassidj, voluntários islâmicos que podem atuar como auxiliares da polícia, citado pela televisão estatal.



As autoridades iranianas acusaram os "inimigos" no estrangeiro, nomeadamente os Estados Unidos e Israel, de terem provocado os tumultos.



Algumas horas depois do anúncio de um aumento do preço da gasolina, em plena crise económica provocada pelo restabelecimento desde meados de 2018 de sanções norte-americanas, as manifestações de cólera começaram no dia 15 e duraram vários dias antes das autoridades indicarem terem restaurado a calma.



As manifestações estenderam-se a pelo menos 40 cidades e localidades e foram acompanhadas de incêndios ou ataques a bombas de combustível, esquadras, lojas, mesquitas e edifícios públicos, segundo os media iranianos.



Um deputado indicou que as autoridades prenderam mais de 7.000 pessoas devido aos protestos e o ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, alegou que "cerca de 500 pessoas" tentaram invadir as instalações da televisão estatal.



O governo iraniano ainda não divulgou dados sobre detenções, feridos ou mortos durante as manifestações, mas a organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional indicou que a violência terá causado pelo menos 143 mortos.

Lusa