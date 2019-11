Bolívia anuncia que vai retomar relações diplomáticas com Israel

A Bolívia vai retomar as ligações diplomáticas com Israel, rompidas em 2009 pelo ex-Presidente Evo Morales que quis protestar contra os ataques israelitas na Faixa de Gaza, disse esta quinta-feira a ministra das relações Exteriores, Karen Longaric.

"Vamos restabelecer as relações com Israel", anunciou a chefe da diplomacia do Governo interino da Bolívia, durante uma conferência de Imprensa, sem especificar datas ou elaborar razões, mas explicando que se tratava de uma "medida política".