Imagens das primeiras crias de pandas-gigantes em Berlim

O Jardim Zoológico de Berlim divulgou as primeiras imagens de crias de panda-gigante gémeos a nascer na Alemanha. De acordo com o zoo, os gémeos estão a desenvolver-se bem e pesam atualmente cinco quilos. Inicialmente era alimentados com garrafas de leite mas já conseguem comer sozinhos.

Os pandas nasceram no verão com cerca de uma hora de diferença.

As crias vão ser entregues às China quando já não precisarem dos cuidados da mãe. Isto acontece porque os pandas foram emprestados pelos chineses num contrato de 15 anos.