Subiu para 40 o número de mortos no sismo que atingiu a Albânia

Já subiu para 40 o número de vítimas mortais do sismo, que atingiu a Albânia na terça feira. As equipas de resgate continuam as buscas pelos desaparecidos mas, com o passar dos dias, diminui a esperança de ainda encontrar alguém com vida por baixo dos escombros.

Nas últimas horas, as equipas de resgate encontraram mais 10 cadáveres, por entre o que resta dos edifícios que ruíram, em várias localidades da costa adriática da Albânia. Já são cerca de 4 dezenas de mortos confirmados e há, ainda, um número indeterminado de pessoas desaparecidas.

Centenas de réplicas de grande intensidade continuam a ser sentidas na região. Um dos abalos mais fortes aconteceu quando o Presidente do Kosovo visitava as zonas afetadas.

O chefe de estado kosovar, e os jornalistas que o acompanhavam, tiveram de abandonar o local rapidamente. Até porque há o risco de derrocada do que sobra dos prédios que ficaram muito danificados e cujas estruturas estão em perigo.