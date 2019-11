A reciclagem de plástico não está a resultar - as outras 15 coisas que pode fazer pelo ambiente

A reciclagem do plástico não está a ser suficiente - precisamos de diminuir o número de plásticos que levamos para casa.

De acordo com os peritos, o plástico tradicional, que é feito a partir de petróleo, é responsável pelas alterações climáticas. É um dos maiores poluidores do nosso planeta - existe em enormes quantidades nos oceanos, polui a água que bebemos, alimentos que ingerimos que vêm do mar, mata a vida marinha. Quando queimado, produz gases que prejudicam a saúde humana e de animais e é responsável pelo aquecimento global - que está a levar às alterações climáticas.

Em Portugal, a reciclagem do plástico tem vindo a diminuir, embora ainda tenha níveis de reciclagem superiores a média europeia - os dados do Eurostat de 2017 apontam para um valor ligeiramente acima dos 30%.



Assim, não basta enviar o plástico para reciclagem - mais importante ainda é reutilizar ou mesmo não levar plástico para casa.

Um pequeno guia para mudar hábitos

Reduções significativas precisam de uma mudança sistemática e contínua. Não precisa de ser brusca, bastam pequenos gestos no dia a dia.

Para perceber por onde começar, reúna em casa o lixo de plástico durante um mês e faça uma auditoria. Será uma boa forma de perceber o plástico que pode dispensar.

1- A sua própria garrafa de água, saco e talheres

São utensílios que podem andar sempre consigo e evita a utilzação única de garrafas de plástico, dos talheres de plástico ou dos sacos de plástico dos supermercados. Em Portugal já foi aprovada a lei que proíbe sacos de plástico para fruta e talheres de plástico descartáveis.

2 - Recuse a tampa do copo de café

Antes de levar o café para fora, dê uns golinhos para evitar entornar o líquido.

3 - Escolha os produtos embalados em vidro ou em latas

Vidro e latas têm muito mais hipótese de serem recicladas que o plástico. Além disso, estas embalagens podem ser reutilizadas, por exemplo, frascos de vidro para guardar os alimentos comprados a granel (ver ponto 7), as latas para pequenos vasos ou trabalhos manuais das crianças.

4 - Faça a refeição do restaurante em vez de take-away

Um gesto que diminui muito a utilização de materiais descartáveis.

5 - No take-away, recuse utensílios de plástico e palhinhas

Ainda não é muito fácil arranjar alternativas aos talheres de plástico, mas a pouco e pouco os restaurantes vão fazendo substituições. É claro que as palhinhas continuam a ser muito úteis mas para quem tenha um problema físico.

6 - Opte por produtos com menos embalagem

Diga não às maçãs ou laranjas embaladas em plástico. Não compre chá dentro de saquetas. Evite comprar aquele pequeno snack embalado em plástico e compre vários dentro de uma embalagem maior.

7 - Compre a granel e use os seus recipientes

Já há alguns supermercados que deixam que o cliente use o seu próprio saco para levar as maçãs ou as laranjas. Não se esqueça de pesar primeiro o recipiente que leva de casa.

8 - Use barras de sabonete em vez de gel em embalagem de plástico

Antes do gel de banho, sempre exisitu a barra de sabonete. Opte pelas que têm embalagem de papel - e para um benefício ambiental extra, que não tenha óleo de palma.

9 - Use giletes que só precisem de trocar as lâminas

O primeiro investimento é mais caro, mas vai compensar ao longo da utilização.

10 - Use escova de dentes de bambú ou que só precise de trocar a cabeça

Estão a aparecer cada vez mais produtos feitos de bambu. No caso das escovas de dentes, ainda há algumas com cerdas sinténticas, mas mesmo assim é menos plástico que envia para o lixo regularmente.

11 - Compre detergentes concentrados

Muitos detergentes podem ser diluídos em água e maximizar a sua utilização.

12 - Escolha bebidas congeladas

Há sumos congelados que vêm em pequenas embalagens. Além de evitar tanto plástico de uma garrafa de litro, até fica mais leve para levar para casa.

13 - Não compre água mineral. Beba água da torneira

Filtre a água da torneira de casa e coloque na sua garrafa (ver ponto 1). Os peritos garantem que a água mineral não é mais segura que a água da companhia. "99% da água que chega às torneiras dos portugueses é controlada e de boa qualidade", garante a Associação Zero.

14 - Compre menos roupa ou compre em segunda mão

A maioria das roupas contém fibras sintéticas feitas a partir do plástico. Estas fibras que se vão degradando em microplásticos contaminam as nossas águas - dos oceanos e a que bebemos. "Estamos a ingerir uma média de 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito", alerta a WWF.

15 - Nas compras online, compre o maior número de produtos possível

Ao agrupar vários produtos numa encomenda recebe apenas um pacote e evita mais deslocações das transportadoras. Pode também optar por entregas menos rápidas, que permitem à transportadora levar de uma vez as encomendas de vários clientes.