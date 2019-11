Brasileiro preso ao tentar embarcar com 10 quilos de cocaína para Moçambique

Um homem foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, no Brasil, para Maputo, em Moçambique, com quase dez quilos de cocaína dentro de uma bagagem, informaram esta sexta-feira as autoridades locais.

Num comunicado, a Polícia Federal do país destacou que o homem foi detido na tarde de quinta-feira, é cidadão do Brasil, tem 28 anos de idade, trabalhava como empregado de mesa e confessou que receberia um pagamento em dinheiro ao regressar após o transporte da droga.

Além dele, as autoridades locais também prenderam uma mulher brasileira, de 38 anos de idade, quando tentava passar pelo controlo migratório e embarcar para Dublin, na Irlanda.

A mulher foi interrogada por agentes da polícia e, sentindo-se pressionada, confessou ter engolido cápsulas contendo cocaína e que transportava também droga atada ao seu corpo.

Após a mulher retirar o volume que estava em seu corpo ela foi conduzida a um hospital para expelir a droga que havia engolido. Já em outra abordagem ocorrida na madrugada de hoje agentes da polícia que faziam fiscalização de rotina junto ao check-in de voo com destino a Joanesburgo, na África do Sul, desconfiaram do modo com que um passageiro caminhava e o abordaram para entrevista.

Questionado, o homem de 20 anos de idade foi conduzido a uma sala reservada para passar por busca pessoal e revista de bagagens. O jovem, nacional do Brasil, carregava drogas na região do abdómen, pernas e costas atados ao corpo num peso total de quase seis quilos de cocaína.

As autoridades brasileiras informaram que todos os presos foram conduzidos para prisões estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos processos criminais.

Lusa