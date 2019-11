Donald Trump visita militares norte-americanos no Afeganistão pela primeira vez

O Presidente dos Estados Unidos fez esta quinta-feira uma visita surpresa aos militares norte-americanos no Afeganistão. A primeira visita desde que foi eleito.

No discurso perante as tropas, Donald Trump anunciou que os Talibã querem um acordo de paz e que a presença militar no país vai ser reduzida quase para metade.