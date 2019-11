Madrid denuncia "atitude absolutamente irresponsável" de Washington

A ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, criticou esta quinta-feira "a atitude absolutamente irresponsável da administração (do Presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump", face ao aquecimento global, antes da abertura da conferência internacional sobre o clima COP25, em Madrid.

Os Estados Unidos oficializaram no início do mês a intenção de se retirarem do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, adotado em dezembro de 2015 e assinado por 195 países, incluindo a coreia do Norte.

"Temos uma atitude absolutamente irresponsável da parte da administração Trump", considerou a ministra do governo socialista de Pedro Sánchez, durante uma entrevista à televisão pública espanhola TVE.

Uma atitude "irresponsável aos olhos do planeta como um todo, porque tratando-se da principal economia do planeta afeta-nos a todos, mas irresponsável também para os interesses da sociedade americana", acrescentou Ribera.

No entanto, "a comunidade internacional encontrou uma forma de dizer ´não´, é importante continuar a trabalhar, é importante continuar a coordenar ações", defendeu.

"Ninguém segue formalmente o presidente Trump, portanto estamos perante uma reação positiva", disse.

A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris ocorrerá a 4 de novembro de 2020, no dia seguinte ao da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos, na qual Trump procura obter um segundo mandato.

A 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas realiza-se em Madrid, entre segunda-feira e 13 de dezembro. Segundo o governo, 25.000 participantes estão anunciados e 1.500 jornalistas acreditados.

Lusa