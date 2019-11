Governo britânico diz que nível de ameaça terrorista pode mudar

A ministra da Admnistração Interna britânica diz que a polícia continua a investigar o ataque desta sexta-feira em Londres.

Depois de, no início do mês passado, ter sido reduzido de altamente provável para provável, o nível de ameaça terrorista no Reino Unido ainda não foi, até agora, alterado.

Ainda assim, Priti Patel diz que este está sob avaliação e que pode mudar a qualquer altura.

ATAQUE NA LONDON BRIDGE

A polícia britânica foi chamada, esta sexta-feira, a responder a um esfaqueamento na London Bridge, em Londres. Há mais de 10 feridos e o autor do ataque foi abatido pela polícia, que confirma que o incidente se trata de um ato terrorista.

O atacante, de 28 anos, ja tinha sido condenado por um crime relacionado com terrorismo. Tinha saído da prisão em liberdade condicional há cerca de um ano, com pulseira eletrónica.