Quem é o autor do atentado em Londres?

Um homem e uma mulher morreram no ataque de sexta-feira na Ponte de Londres e três pessoas continuam hospitalizadas. O atacante tinha sido condenado por terrorismo em 2012 e libertado há cerca de um ano com pulseira eletrónica. Acabou por ser morto pela polícia, depois de ter sido travado por pessoas que estavam no local.