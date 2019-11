Sequestro no Rio de Janeiro termina oito horas depois com detenção do suspeito

O sequestro que teve início na tarde de sexta-feira, num bar no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, terminou oito horas depois, com todas os reféns libertados, e com o sequestrador detido pelas autoridades.

"Ele [suspeito do sequestro] levou um tiro de eletrochoque pelo Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Foi preso e será levado para a esquadra", informou à imprensa local o porta-voz da Polícia Militar, coronel Mauro Fliess.

Apesar de a polícia ter indicado que seriam seis os reféns dentro do estabelecimento, mais tarde declarou que eram sete as pessoas retidas.

O suspeito, que começou o sequestro pouco antes das 15:00 (18:00 em Lisboa), foi libertando ao longo da tarde vários reféns, enquanto negociava com agentes do Bope.

Por volta das 22:40 (mais três em Lisboa) de sexta-feira, o sequestrador libertou os últimos dois reféns, todos sem ferimentos, tendo sido posteriormente cercado pelo agentes e imobilizado.

Segundo a polícia militar, o sequestrador tinha em sua posse uma arma branca.Entre os reféns, estavam três funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), segundo confirmou a próprio órgão.

A polícia procura agora saber quais as motivações do crime.Testemunhas ouvidas pelo jornal o Globo alegam que o suspeito tinha desavenças com o dono do estabelecimento comercial, localizado na Rua do Resendo, no centro do Rio de Janeiro.

O cerco policial contou com a participação de militares do Batalhão de Operações Especiais e de atiradores de elite, além do Corpo de Bombeiros.

Lusa