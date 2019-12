Autoridades russas ainda estão a investigar acidente com autocarro na Sibéria

Pelo menos 19 pessoas morreram e 22 ficaram feridas quando o autocarro onde seguiam caiu de uma ponte sobre um rio gelado no leste da Sibéria, disseram este domingo as autoridades de emergência russas.

As autoridades russas dizem que é demasiado cedo para perceber se o condutor do autocarro que se despenhou na Sibéria não seguiu as normas de segurança.