Dezenas de pessoas feridas em protestos violentos no Iraque

Dezenas de pessoas ficaram feridas, este domingo, num protesto no Iraque. As autoridades iraquianas usaram gás lacrimogéneo e dispararam tiros para dispersar os manifestantes na cidade de Najaf.

O dia foi também marcado pela decisão do parlamento iraquiano de aceitar a demissão do primeiro-ministro, Abdel Abdul Mahdi, depois de vários protestos violentos nas últimas semanas.

Desde 1 de outubro que dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, indignados com o que consideram ser a corrupção generalizada, a falta de oportunidades de emprego e os fracos serviços básicos, apesar da riqueza em petróleo do país.

As manifestações de protesto têm ocorrido, sobretudo, nas praças Tahrir e Khilani, na capital iraquiana, e nas províncias predominantemente xiitas do sul, contando com uma dura repressão das forças de segurança iraquianas.

Além dos perto de 400 mortos, fontes médicas e de segurança, dão conta de cerca de 15.000 feridos, na sua maioria manifestantes.

Este é primeiro movimento social espontâneo em décadas no Iraque.