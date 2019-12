Nove mortos e três feridos em queda de avião nos EUA

Nove pessoas morreram e três ficaram feridas após a queda de um avião na Dakota do do Sul, nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Fonte do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla inglesa) disse à agência Associated Press que a aeronave, uma Pilatus PC-12, transportava 12 pessoas quando caiu, às 12:30 de sábado (16:30 em Lisboa), pouco depois de descolar de Chamberlain, a cerca de 225 quilómetros a oeste da cidade de Sioux Falls.

O mesmo responsável indicou que nove pessoas morreram na sequência do acidente e três ficaram feridas. O avião seguia para a cidade de Idaho Falls, no estado norte-americano de Idaho.

A imprensa local dá conta de que o centro-sul daquele estado norte-americano estava sob aviso de tempestade no momento do acidente, que vai ser investigado pelo NTSB.

