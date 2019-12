Pelo menos 14 mortos em tiroteio entre polícia e traficantes no México

Pelo menos 14 pessoas morreram na sequência de um tiroteio, no sábado, entre as forças de segurança mexicanas e alegados traficantes de droga no estado de Coahuila, no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com o governador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, há pelo menos quatro polícias entre os mortos e vários trabalhadores municipais estão desaparecidos.

O mesmo responsável disse que o grupo armado invadiu a cidade de Villa Union, com 3.000 habitantes, num conjunto de camiões, atacando escritórios governamentais e obrigando as forças estaduais e federais a intervir.

Dez alegados membros do cartel do Nordeste - anteriormente conhecido como Zetas - foram mortos pela polícia, indicou.O governador assegurou que as forças de segurança vão permanecer vários dias na cidade para restaurar a segurança.

A taxa de homicídios no México tem crescido a níveis historicamente altos, tendo subido 2% nos primeiros 10 meses da presidência de Andres Manuel Lopez Obrador. Até à data, em 2019, as autoridades mexicanas contabilizam 29.414 homicídios, contra 28.869 no mesmo período de 2018.



Lusa