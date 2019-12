Tiroteio em Nova Orleães faz pelo menos 11 feridos

Um tiroteio em Nova Orleães, no Estado norte-americano do Louisiana, provocou hoje pelo menos 11 feridos, informou a polícia local, indicando que o incidente ocorreu perto do Bairro Francês, uma das zonas mais emblemáticas e movimentadas da cidade.

Na rede social Twitter, as forças policiais, que estão a investigar o incidente, indicaram que um indivíduo foi identificado e detido perto do local do tiroteio.

"No entanto, o seu possível envolvimento neste incidente permanece sob investigação. Nenhuma prisão foi feita até ao momento. A investigação continua em andamento", informou a polícia de Nova Orleães na sua conta no Twitter.

Ainda sobre os feridos, a polícia indicou que 10 foram transportados para dois hospitais locais e que uma outra pessoa foi pelos próprios meios receber cuidados médicos num hospital local.

Os 'media' norte-americanos, que citam uma fonte policial local, indicam que pelo menos dois feridos estão em estado crítico.

O tiroteio ocorreu na movimentada zona comercial da Canal Street, junto ao Bairro Francês, que fica próxima de muitos hotéis.



Lusa