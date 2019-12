Aeroporto das Filipinas suspende tráfego devido à passagem de tufão

O tráfego aéreo do aeroporto internacional de Manila, nas Filipinas, será temporariamente suspenso na terça-feira, devido à passagem do tufão Kammuri perto da capital filipina, anunciou hoje o diretor do aeroporto, Ed Monreal.

"As companhias aéreas e as autoridades (do aeroporto internacional de Manila) decidiram fechar o aeroporto", indicou o diretor aos jornalistas, acrescentando que o tráfego será suspenso entre as 11:00 locais (03:00 em Lisboa) e as 23:00 (15:00 em Lisboa) de terça-feira.

Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas nas Filipinas das zonas ameaçadas pelo tufão Kanmuri, que deverá tocar terra na madrugada de terça-feira.

De acordo com as previsões, a tempestade vai atingir primeiro o extremo sudeste de Luzon, a maior ilha do arquipélago, e causar intensas chuvadas.

O Kanmuri regista rajadas a 185 quilómetros por hora, o que deverá afetar nomeadamente as provas dos Jogos do Sudeste Asiático, na região de Manila.Cerca de 70 mil pessoas deixaram já as suas casas na região de Bicol, a primeira zona na trajetória do Kanmuri.

A agência meteorológica advertiu também para o risco de aluimentos de terras e ondas que podem atingir os três metros de altura. Cerca de 20 tufões ou tempestades tropicais atingem todos os anos as Filipinas, causando centenas de mortos.

A aproximação do tufão levou já à anulação da competição de windsurf, enquanto o triatlo foi antecipado. Os organizadores já apresentaram um "plano B", que prevê a realização de provas de interior, mas sem espectadores.

Lusa