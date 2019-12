Australiana sobrevive 12 dias no deserto com cadela que recusou deixar morrer

ABC Austrália

Uma tarde que durou 13 dias (pelo menos)

Três amigos, Tamra McBeath-Riley, Phu Tran e Claire Hockridge aventuraram-se no que devia ser uma tarde de passeio pelo extremo interior da Austrália a 19 de novembro. Avisaram a família e os amigos e partiram de carro, com poucos mantimentos e a cadela Staffordshire bull terrier.

Mas duas semanas depois, ainda não havia qualquer sinal dos três amigos que vivem na cidade de Alice Springs e deviam conhecer as vicissitudes da região mais remota da Austrália.

Sem qualquer árvore por perto, debaixo de temperaturas tórridas durante o dia e frio gélido durante a noite, os três amigos ficaram retidos junto ao rio Finke.

O carro atolou e os três amigos ficaram três dias a tentar desenterrar o veículo, sobrevivendo com a pouca comida e bebida que julgavam ser só para uma tarde de passeio.

“Durante o dia que era demasiado quente, escavámos um buraco debaixo do carro para termos sombra. À noite podíamos dormir dentro do carro”, confessou Tamra McBeath-Riley à saída do hospital, após ser resgatada pelas autoridades australianas 13 dias depois de ter partido para uma tarde de passeio.

Tim Wimborne

Após consumirem todos alimentos e bebidas que traziam no carro, dois dos amigos resolveram partir para pedir ajuda. Levaram um GPS, alguma água e deixaram um recado no carro, sobre a direção que tinham tomado.

Apenas Tamra McBeath-Riley ficou para trás, com a cadela Raya, que a dona temeu que não aguentasse a longa caminha por ajuda.

"Achávamos que ninguém andava à nossa procura”, confessou Tamra, de 52 anos que permaneceu com a cadela, sozinha, sem água, nem praticamente comida.

Segundo o paramédico que a resgatou após 12 dias no deserto, Tamra sobreviveu graças a um buraco que escavou na terra e de onde conseguiu retirar água que consegiiu ferver para beber.

Foi encontrada ao 13.º dia a pouco mais de quilómetro e meio do carro e a cerca de 88 km da cidade de Alice Springs, com a cadela Raya, que a aqueceu nas noites frias e acabou por ser o que a salvou do deserto australiano.

Os amigos que deveriam ter regressado com ajuda, continuam desaparecidos e a polícia só encontrou Tamra graças aos rodados do carro, avistados por helicóptero na remota zona onde é demasiado fácil perder o rasto do resto do mundo.