Detido o piloto do narcosubmarino que encalhou na Galiza

Dois tripulantes foram detidos no dia em que o submarino encalhou na ria de Aldán a 24 de novembro. Os outros dois foram detidos em Vigo.

O quinto elemento da tripulação, que se acredita ser o piloto, tinha fugido nesse dia a nado. A agência EFE noticia que o homem foi detido na sexta-feira de manhã em Cangas, ainda vestindo o fato de mergulho.

Apreendidos 152 fardos de cocaína no submarino

O submergível utilizado para transportar cocaína foi rebocado e içado para um cais numa operação coordenada pelos especialistas da Guardia Civil e do Serviço de Vigilância Aduaneira.

Transportava 152 fardos de cocaína, quase 4,5 toneladas.

Fontes policiais disseram à agência EFE que as suspeitas recaem sobre três organizações de narcotraficantes, as quais detêm capacidade económica e logística para utilizar um meio de transporte como o submergível cuja construção deve ter custado mais de dois milhões de euros.

Fontes da investigação indicaram que se trata da primeira vez que um submergível é detetado a introduzir estupefacientes na Europa, um método que já foi utilizado pelos narcotraficantes para desembarcar cocaína em território norte-americano.

Uma das hipóteses da polícia indica que a droga foi provavelmente carregada na Colômbia e transportada durante sete mil quilómetros.

A reconstrução policial da travessia do submarino situa o início da travessia há 20 dias, a partir da Colômbia tendo as forças de segurança espanhola recebido informações de que uma embarcação suspeita navegada no Atlântico rumo à costa da Galiza, "passando por Portugal".Algumas fontes indicam também que o destino final da operação de desembarque era a costa das Astúrias, norte de Espanha.

As mesmas fontes acrescentam que os tripulantes chegaram mesmo a navegar até à costa asturiana, mas "algum problema" obrigou o regresso à Galiza.O objetivo era mudar a droga para outra embarcação o que não se veio a verificar tendo sido esse, provavelmente, o motivo que levaram os tripulantes a fundear o submarino.

