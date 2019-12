Fogo na Jordânia mata 13 paquistaneses incluindo 8 crianças

Treze paquistaneses, incluindo oito crianças, morreram na madrugada de hoje num incêndio que atingiu a casa onde habitavam, em Al-Shuna, uma vila a oeste de Amã, capital da Jordânia, segundo as autoridades locais.

"13 pessoas morreram e três outras ficaram feridas quando um incêndio deflagrou numa casa (construída com chapas metálicas) habitada por duas famílias paquistanesas que trabalham no setor agrícola", segundo as autoridades locais.