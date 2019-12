Pelo menos 96 pessoas morrem em confrontos na província síria de Idleb

Pelo menos 96 pessoas morreram, nas últimas 48 horas, durante confrontos entre as forças do regime sírio e grupos de rebeldes e de radicais islâmicos na província de Idleb, indica hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.



De acordo com a organização não governamental com sede em Londres, os confrontos na região dominada pelos extremistas islâmicos são os mais graves desde o cessar-fogo que entrou em vigor no passado mês de agosto.

"Os combates intensificaram-se desde a passada segunda-feira em vários pontos do sudeste da província de Idleb", especifica o observatório.



Nas últimas 48 horas, 51 elementos das forças de Damasco e 45 combatentes radicais islâmicos morreram, segundo a mesma organização que detém uma vasta rede de informadores em todo o território sírio.



A província de Idleb está dominada por radicais islâmicos do grupo Hayat Tharir al-Cham (HTS), a antiga extensão da Al Qaeda na Síria.



Toda a região, assim como os setores adjacentes: Alepo, Hama e Lattaquié, estão fora do domínio das forças de Damasco.

Entre abril e agosto, a zona foi alvo de uma campanha do Exército sírio, apoiado pela aviação russa.



O observatório refere que mais de mil pessoas foram vítimas da operação militar que, segundo a ONU, provocou 400 mil deslocados internos.



Em outubro, o presidente sírio Bachar al-Assad efetuou a primeira visita à província desde o início da guerra civil, em 2011, afirmando que a batalha de Idleb.

Lusa