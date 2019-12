Pescador ficou preso durante três dias numa ilha devido às cheias no Quénia

Um pescador do Quénia foi esta segunda-feira salvo de uma ilha onde estava preso desde sexta-feira, devido às cheias que afetaram o país.

Vincent Musila tinha ido pescar num rio perto da cidade de Rhika, no centro do Quénia, quando as margens desapareceram com o aumento do nível da água. Durante três dias, a população local ficou a ver o pescador enquanto esperava pelo salvamento.

Segundo a BBC, Vincent revelou que a água subiu "de repente", enquanto ele pescava numa zona de terra no meio do rio.

"Em apenas alguns segundos, a água estava por todo o lado e eu não conseguia passar para o outro lado. Os últimos três dias preso na ilha foram terríveis, com o frio e a chuva. Estava cheio de fome e passei por muito. Havia muitos mosquitos e estava com medo de animais como crocodilos ou hipopótamos. Mas fiquei tão feliz. Sinto como se tivesse renascido."

A população celebrou assim que o helicóptero conseguiu salvar o pescador, que foi logo levado para um restaurante para comer pela primeira vez em três dias.



Cheias no Quénia fazem mais de 100 mortos

Pelo menos 120 pessoas morreram e mais de 18 mil estavam desaparecidas na sequência das cheias que atingiram o norte do país.