Raro rinoceronte branco nasceu num jardim zoológico da Bélgica

Um rinoceronte branco nasceu no Jardim Zoológico belga de Pairi Daiza, anunciou hoje a instituição, que participa num programa de preservação desta espécie ameaçada.

"Um macho adorável nasceu no dia 25 de novembro", anunciou hoje o Jardim Zoológico, acrescentando que "Madiba, a mãe e o bebé estão bem."

Na nota, a instituição adianta que há outra rinoceronte (Elie) grávida, estando o nascimento previsto para o final deste ano. Elie já teve um bebé, Sethemba, em 2016, que foi transferido para um zoológico em Málaga (Espanha) como parte do Programa Europeu de Criação em Cativeiro.

De acordo com o Jardim Zoológico, o rinoceronte branco do sul escapou da extinção completa no século XX.

"Estes animais são frequentemente vítimas de caça furtiva", lamenta o parque animal.

Outra subespécie, o rinoceronte branco do norte está prestes a ficar extinto. Existem apenas duas fêmeas na Terra. O último macho morreu no ano passado.