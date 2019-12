Três mortos em queda de avião numa zona residencial do Texas

Problemas no motor

O chefe dos Bombeiros de Santo António, no Texas, Charles Hood, confirma que o avião caiu por volta das 18h30 deste domingo numa zona muito frequentada a pouco mais de 1.5 km do aeroporto internacional.

O aparelho tinha descolado do Aeroporto Regional Sugar Land, a sudoeste de Houston e com destino a Boerne, a cerca de 30 quilómetros norte de Santo António, quando terá registado problemas no motor que o obrigou a desviar a rota para o aeroporto internacional

As três vítimas são os três ocupantes do aparelho que agora será objeto de investigação da Autoridade Nacional de Segurança Aérea dos EUA.