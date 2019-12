Primeiro-ministro do Canadá desvaloriza vídeo onde fala de Donald Trump

O primeiro-ministro do Canadá desvaloriza o vídeo onde comenta com outros líderes o atraso do Presidente norte-americano, Donald Trump, e diz que a relação com os Estados Unidos é ótima.

Atraso de Trump foi motivo de piada entre líderes mundiais

Na cimeira da NATO, em Londres, as câmaras gravaram um momento em que o primeiro-ministro do Canadá fez uma piada sobre o atraso de Donald Trump, o Presidente norte-americano.

O comentário aconteceu na receção oficial, na terça-feira à noite, no Palácio de Buckingham, e foi feito em conversa com o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.