Trump acusa primeiro-ministro do Canadá de não querer aprovar 2% do orçamento para a Defesa

Donald Trump respondeu esta quarta-feira às piadas de Pierre Trudeau. Na terça-feira à noite, durante a cimeira da NATO, as câmaras gravaram um momento em que o primeiro-ministro do Canadá fez uma piada sobre o atraso de Donald Trump. "Chegou atrasado porque dá conferências de imprensa de 40 minutos", comentou Trudeu com Emmanuel Macron, Boris Johnson e Mark Rutte.

O Presidente dos Estados Unidos acusou o primeiro-ministro do Canadá de hipocrisia e criticou-o por não defender o teto de 2% do orçamento para a Defesa.